İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de, kaldırımda yürüyen kadına hafif ticari araç çarptı; kadın ağır yaralanırken araç sürücüsü kaçtı.
Merkez Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü kaldırımda yürüyen Leyla Yıldırım'a (24) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu, araç sürücüsü kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipler sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, hafif ticari aracın önce kaldırımda yürüyen Leyla Yıldırım'a çarpması, ardından olay yerinden kaçması yer alıyor.