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  4. Çekmeköy’de maskeler evlere bırakılıyor

Çekmeköy’de maskeler evlere bırakılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Çekmeköy Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında hazırladığı, içinde hijyen ürünlerinin bulunduğu evde kal çantalarını 65 yaş üstü vatandaşların ya da kronik rahatsızlığı bulunanların evlerine bırakıyor.Çekmeköy Belediyesi Evde Kal Çantası’nı 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine götürüyor.

Çekmeköy Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında hazırladığı, içinde hijyen ürünlerinin bulunduğu evde kal çantalarını 65 yaş üstü vatandaşların ya da kronik rahatsızlığı bulunanların evlerine bırakıyor.
Çekmeköy Belediyesi Evde Kal Çantası’nı 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine götürüyor. Korona virüs’ten korunmak için alınacak tedbirlerin en başında gelen temizlik ve hijyen kuralı için hazırlanan çantaların içinde; el jeli, el kremi, kolonya, maske, eldiven, sabun, kağıt mendil ve antiseptik mendil bulunuyor.
Evde Kal Çantaları, yaş ve sağlık durumu verilerine göre hazırlanan listeye göre evlere dağıtılmaya başladı.

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