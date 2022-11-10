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  4. Çekmeköy'de otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Çekmeköy'de otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

10.11.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazanın ardından otomobili bırakarak kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı

Çekmeköy'de otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisi Madenler istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 35 DAD 17 plakalı otomobil, Suat Kocabey idaresindeki 34 NJ 1172 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, otomobil de devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kazanın ardından aracı bırakarak kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çekmeköy

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