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  4. Çekmeköy’de yumruklar havada uçuştu, bagajdan uzun namlulu silah çıkarttı

Çekmeköy’de yumruklar havada uçuştu, bagajdan uzun namlulu silah çıkarttı

05.04.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflardan biri araç bagajında taşıdığı uzun namlulu silahı tartıştığı sürücüye yöneltti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Çekmeköy’de meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerini yol kenarına bırakan sürücüler arasında yumruklar havada uçuştu. Kavganın büyümesi ile birlikte sürücülerden biri aracının bagajından çıkardığı uzun namlulu silahını tartıştığı sürücüye yöneltti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şahsın elinden silahı alarak bagaja geri koydu. Kavga çevredeki diğer araç sürücülerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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