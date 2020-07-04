Celal Yücel ile Ertuğrul Turan’a veda programı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle görev yeri değişen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel ile İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan için veda programına katıldı.

Programa Vali Çelik’in yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Kenan Eskin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmetin Koç ile İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz katıldı.

Yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çelik, “Kamu görevlisi için hem işinde hem insan ilişkilerinde iyi olmak, iyi bir iz bırakmak en keyifli şey. İnşallah bundan sonra gittikleri yerlerde de görevlerini huzur içinde ifa ederler. Kütahyalılar adına yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum” dedi.



