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Celalettin Ekinci: “Okullar, sokaklardan daha güvenlidir”

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İlköğretim Haftası kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İlköğretim Haftası kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ekinci, velilere seslenerek, “Okullar, sokaklardan daha güvenlidir” dedi.
Kayseri’de İlköğretim Haftası etkinlikleri koronavirüs gölgesi altında başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Ekinci, “Buruk ve zor bir süreç yaşıyoruz ama bugün bizim mutlu günümüz. Eğitim ve öğretimin başladığı gün. Bu zorluklara rağmen hayatta iki tane önemli şeyin olduğuna inanıyoruz. Bir tanesi; sağlık, bir tanesi de eğitim. Çocuklarımız bizim hazinelerimizdir. Elimizden geldiği kadar onların hem sağlıklarını koruma gayreti içerisinde olacağız hem de eğitimlerine devam etme gayreti içerisinde olacağız. Bugün sadece anaokullarımız ve birinci sınıflarımız eğitim ve öğretime başlıyor. İnşallah salgının boyutlarına göre bütün öğrencilerimizi eğitime alma çalışması içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
Velilere seslenen Ekinci; “Velilerimiz kesinlikle emin olsunlar, bize güvensinler. Okullarımızda her türlü önlemler alındı. Okullar, sokaklardan kesinlikle daha güvenlidir. Biz elimizden geldiği kadar onların emanetini koruma gayreti içerisinde olacağız. İnşallah biran önce bu süreci bitiririz. Salgın süreci biter de, çocuklarımız yeniden okullara eski coşkuları ile kavuşurlar” diye konuştu.
İlçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerinde hazır bulunduğu programda, koronavirüs tedbirlerine de uyuldu.

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