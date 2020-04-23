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Çelebi: ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe coşkuyla kutluyoruz’

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, 23 Nisan’ın Dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de birçok etkinliğin kısıtlanmasına yol açan salgın nedeniyle geçmiş yıllardaki kutlamalardan farklı şekilde kutlanacağını belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100.

Çelebi: ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe coşkuyla kutluyoruz’

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, 23 Nisan’ın Dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de birçok etkinliğin kısıtlanmasına yol açan salgın nedeniyle geçmiş yıllardaki kutlamalardan farklı şekilde kutlanacağını belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. Yılı olması ile daha da önem kazanan ve aylar öncesinden ülke çapında etkinlikler planlanmasına rağmen, covid-19 salgını nedeniyle kutlamalarının milletimiz tarafından farklı etkinliklerle coşkuyla kutlanacaktır. Başta Bakanlığımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarında desteğiyle daha çok katılımcıyla daha da coşkulu olarak kutlanacaktır. Uzaktan eğitimle sistemi ile öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde evlere taşıyan Bakanlığımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteğiyle okullar yerine evler süslenecek ve daha yoğun katılımla daha coşkuyla kutlanacaktır’ diye konuştu.
Çocuk hakları konusunda geleneksel değerleri ile evrensel ölçütlerle örtüşen Türkiye’ni çocuk hakları eğitimi ve öğretiminin okul öncesinden başlayarak ilk ve ortaöğretimden yüksek öğretime kadar, yaygın eğitim programları dahil tüm çerçevede ve bütünsellik içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Çelebi, şunları kaydetti; ‘Çocuklarımızın nitelikli, özgür düşünen, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak yetiştirilmesi için ivedikle eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve müfredatın uygun hale getirilmesi gerekiyor.
Çocuklarını ruhsal ve bedensel olarak en iyi biçimde yetiştirmiş, yüreklerindeki sevgiyi yaşatmış ve eğitim başta olmak üzere tüm haklardan yararlanmalarını sağlamış bir Türkiye geleceğe güvenle bakabilir ve barış dolu bir dünya kurulmasına hizmet edebilir.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarılarının ve mutluluğunun daim olması dileklerimle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını en içten duygularımla kutluyorum.’

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Erzurum Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

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Akşam
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