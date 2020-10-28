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Çelebi: “Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun”

ERZURUM HABERLERİ  | 28.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Büyük bir inanç, kararlılık ve mücadeleyle kazandığımız zaferlerin cumhuriyetle taçlandırılmasının 97.

Çelebi: “Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun”

Büyük bir inanç, kararlılık ve mücadeleyle kazandığımız zaferlerin cumhuriyetle taçlandırılmasının 97. Yılında Milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare, cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değerdir. Cumhuriyet bizim milli birlik ve beraberliğimizin ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi.
Çelebi, mesajında şunları kaydetti; “Cumhuriyetimizle ilgili en önemli görev biz eğitimcilere düşmektedir. Cumhuriyeti koruyacak, geliştirecek ve ilelebet yaşatacak; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek eğitimcilerin en önemli görevidir.
Milletçe birlik ve beraberliğimize, demokrasimize, barışımıza ve kardeşliğimize sahip çıkmalı; cumhuriyetin değerlerini her türlü siyasi tartışmaların üzerinde tutarak ülkemizi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltilmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle bu büyük günün 97. yıl dönümünde Milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, milli mücadelenin kazanılmasında ve cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi ve vatanını uğrunda canını feda eden kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

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