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Çelebi: “Öğretmenler günü buruk kutlanıyor”

ERZURUM HABERLERİ  | 24.11.2020 13:07 | Son Güncelleme

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, “Öğretmenlerimiz ekonomik, mesleki, özlük ve demokratik sorunlar altında ezilmekte ve mesleğine küstürülmektedir” dedi.Türkiye’de öğretmenlerin eline yoksulluk sınırının altında bir ücret geçtiğini, öğretmenlerin büyük bölümünün geçimlerini ikinci, üçüncü işlerle sağlamaya çalıştıklarını, öğretmenlerin yaptığı ek işler açısından artık olağan görüldüğünü ve izlenen ücret politikaları nedeniyle öğretmenlerin giderek fakirleşmeye başladıklarını söyleyen DES Genel Başkanı İshak Çelebi, “Ülkemizde öğretmenler günü yoksulluğun, eşitsizliğin ve adaletsiz politikaların gölgesinde kutlamaktadır.

Çelebi: “Öğretmenler günü buruk kutlanıyor”

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, “Öğretmenlerimiz ekonomik, mesleki, özlük ve demokratik sorunlar altında ezilmekte ve mesleğine küstürülmektedir” dedi.
Türkiye’de öğretmenlerin eline yoksulluk sınırının altında bir ücret geçtiğini, öğretmenlerin büyük bölümünün geçimlerini ikinci, üçüncü işlerle sağlamaya çalıştıklarını, öğretmenlerin yaptığı ek işler açısından artık olağan görüldüğünü ve izlenen ücret politikaları nedeniyle öğretmenlerin giderek fakirleşmeye başladıklarını söyleyen DES Genel Başkanı İshak Çelebi, “Ülkemizde öğretmenler günü yoksulluğun, eşitsizliğin ve adaletsiz politikaların gölgesinde kutlamaktadır. Küreselleşmeyle birlikte Türkiye’de de hemen her ülkede izlenmeye başlayan neo-liberal ekonomik politikalar nedeniyle öğretmenlerin ciddi maddi sıkıntılar çektiğine tanık oluyoruz. Dünyada yaşanan değişim, teknolojik, sosyal ve siyasal gelişmelere bağlı olarak öğretmenlik mesleğinin önem ve itibar kaybına uğradığını görüyoruz” dedi.
Öğretmenlerin başta ücret ve özlük politikaları olmak üzere öğretmenliğin tekrar seçkin bir meslek haline getirilmesini beklediklerini belirten Çelebi, “DES olarak, yaşadığımız bütün sorunlara rağmen bütün öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın öğretmenler gününü kutluyoruz.” Diye konuştu.

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