YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’

Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’

16.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Tıp Fakültesi yapımının 2021 Yılı Yatırım Programına alındığını söyledi.Çelebi yaptığı açıklamada: “Tıp Fakültemizin açılması 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Tıp Fakültesi yapımının 2021 Yılı Yatırım Programına alındığını söyledi.
Çelebi yaptığı açıklamada: “Tıp Fakültemizin açılması 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tıp Fakültemizin kurulması ile bu süre zarfında Tıp Fakültemiz öğrenci alımına başladı ve öğrencilerimiz Erzurum’da eğitimlerine devam ediyorlar.
Amacımız Tıp Fakültesi İdari Bina, derslikler ve laboratuvarı ile alt yapısını tamamlayarak öğrencilerimizin Ağrı’mızda eğitimlerine devam etmeleri.
15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile Tıp Fakültemizin 2021 Yılı Yatırım Programına alınması ile inşallah hızlıca binalarımızı ve alt yapımızı tamamlayacağız” dedi.
Ağrı’da daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için çalıştıklarını ileten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi : “ İleriki yıllarda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kadrolu olarak çalışacak olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörler hastanede poliklinik hizmeti verecekler ve ameliyatlarını gerçekleştirecekler.
Farklı alanlarda ihtisaslaşmış Uzman Doktor, Doçent ve Profesör sayısı arttıkça başka illere hasta sevkleri azalacak, böylelikle ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Personel sayımız da yaklaşık iki kat yükselecek.”
200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile ilgili de bilgi veren Çelebi: “TOKİ’den alınan 100 dönüm arazi üzerine projesi devam eden ( 140 milyon TL proje bedelli) 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin 2021 yılında temelinin atılacağını iletti.
200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Uygulama Projeleri için 23 Aralık 2020 tarihinde ihaleye çıkıldığını ileten Çelebi: Uygulama Projesi ihalesinin tamamlanması ile yapım ihalesine geçileceğini, 2021 yılında da yapımına başlanacağını” söyledi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak yatırımları bizzat takip eden Çelebi: “AK Parti iktidarlarımız döneminde her geçen gün daha çok yatırım alan Ağrı’nın önümüzdeki günlerde daha fazla hizmet alabilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz.
Ağrı için zaruri gördüğümüz tıp fakültemizin yapımının yatırım programına alınması ile 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi projesine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:27
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Isık Eczanesi
Palandoken
Serpıl Eczanesi
Palandoken
Denız Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Kafkas Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Erzurum'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yarın hizmete girecek

Erzurum'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yarın hizmete girecek

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi açıldı

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi açıldı

Erzurum Nakdi kredide ilk sırada

Erzurum Nakdi kredide ilk sırada

Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber

Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber

Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret

Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret

Özlenen kar Oltu’ya yağdı

Özlenen kar Oltu’ya yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.