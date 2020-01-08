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  4. Çelik: “2019 yılında 125 bin 175 vatandaşımıza ulaştık”

Çelik: “2019 yılında 125 bin 175 vatandaşımıza ulaştık”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2019 yılı ile ilgili değerlendirmede bulundu.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı bir anlayışı 2019 yılında da sürdürdüklerini dile getirdi.Adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretme, uygulama ve izleme misyonuyla 2019 yılında her alanda hizmetleri gerçekleştirerek sürdürdüklerini kaydeden Çelik, “ 2019 yılında Evde Bakım Hizmetleri kapsamında 6 bin 957 vatandaşımıza hizmet sunulmuştur.

Çelik: “2019 yılında 125 bin 175 vatandaşımıza ulaştık”

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2019 yılı ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı bir anlayışı 2019 yılında da sürdürdüklerini dile getirdi.
Adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretme, uygulama ve izleme misyonuyla 2019 yılında her alanda hizmetleri gerçekleştirerek sürdürdüklerini kaydeden Çelik, “ 2019 yılında Evde Bakım Hizmetleri kapsamında 6 bin 957 vatandaşımıza hizmet sunulmuştur. Yine bir başka hizmetimiz olan Sosyal Ekonomik Destek kapsamında bin 203 çocuğumuza yardımda bulunulmuştur. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)kapsamında 16 bin 743 hane ziyaret edilerek, 46 bin 984 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Böylelikle 2019 yılı sonu itibarı ile ASDEP kapsamında toplamda 44 bin 183 hane ziyaret edilerek 125 bin 175 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Doğum yardımı kapsamında 10 bin 911 vatandaşımıza yardımda bulunulmuştur” dedi.
Çelik, 2019 yılında kadın hizmetleri kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta evlilik ve finansal okur yazarlık konularında 29 eğitim gerçekleştirildiği ve 2 bin 3 vatandaşın bu eğitimlere katıldığını aktardı.
2019 yılında koruma bakımı altındaki 13 çocuğun 11 ailenin yanına yerleştirildiğini söyleyen Çelik, böylelikle 31 aileye 44 çocuğa koruyucu aile modelini uyguladıklarını ifade etti.
Çelik, 2019 yılında 10 bin 911 vatandaşa toplamda 5 milyon 144 bin 352 TL doğum yardımında bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Çelik: “2019 yılında 125 bin 175 vatandaşımıza ulaştık”

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