Çelik kasadan 52 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 20 gün önce gece Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım ilacı satışı yapan Ali S.’nin (62) iş yerine gelen 4 şüpheliden 2’si, şebeke demirini kırarak içeri girdi. Şüphelilerden biri iş yerindeki güvenlik kamerasını fark edip, masanın üzerindeki klasörle görüş açısını kapattı. Diğer şüpheli ise 2 ayrı çelik kasayı murç ile kırdıktan sonra içindeki 2 bin dolar ve 15 bin TL’yi çaldı. Şüpheliler, daha sonra dışarıda kendilerini bekleyen 2 arkadaşıyla birlikte kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde parasının çalındığını fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Mustafa Y. (39) ile Mustafa C.’nin (34) gerçekleştirdiğini, Mehmet G. (37) ile kardeşi İbrahim G.’nin de (28) onlara yardımcı olduğunu tespit etti.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan şüpheliler çaldıkları parayı kendi aralarında paylaşıp, harcadıklarını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y. ile Mustafa C. tutuklanırken diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



