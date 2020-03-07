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Çelik: “Özkoç’un yaptığı eleştiri değil, edepsizlik”

ERZURUM HABERLERİ  | 07.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Av.

Çelik: “Özkoç’un yaptığı eleştiri değil, edepsizlik”

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olunan günlerden geçildiğini belirterek, “Böyle bir dönemde CHP’li Engin Özkoç’un sözleri siyasi eleştiri değil, edepsizliktir.” dedi.
Mesajında Suriye gündemine de dikkat çeken Çelik, “Bilindiği üzere ülkemiz Suriye’de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz.” ifadelerini kullandı.
Av. Ayşe Deniz Çelik, mesajında şunları söyledi: “Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, -burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle- ülkemizin birliğini-bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler savurmuştur.
Öncelikle Engin Özkoç’un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz.
Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir.
Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz.
Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye’nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır! Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır! PKK’nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır.
Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir.
Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır.
Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir Grup Başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır.
PKK-PYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir.
Öyle anlaşılıyor ki; CHP’nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır.
Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.
Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 5 Grup Başkanvekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve Hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız.”

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