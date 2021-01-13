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Çelikhan içme suyu hattına Karmkuk suyu eklenildi

13.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Yıllardır içme suyu sorunu çeken Adıyaman’ın Çelikhan İçme su hattına Karmkuk suyu dahil edildi.Büyük emekler ve uzun uğraşlar sonucunda yapımı tamamlanan ve Çelikhan’ın uzun yıllar boyu içme su sorununu çözecek olan Karmkuk içme suyu Çelikhan şebeke hattına eklenildi.Suyun Çelikhan içme su hattına eklenmesiyle düzenlenen törene, Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürü Beyhan İnce, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti ve stk yöneticileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yıllardır içme suyu sorunu çeken Adıyaman’ın Çelikhan İçme su hattına Karmkuk suyu dahil edildi.
Büyük emekler ve uzun uğraşlar sonucunda yapımı tamamlanan ve Çelikhan’ın uzun yıllar boyu içme su sorununu çözecek olan Karmkuk içme suyu Çelikhan şebeke hattına eklenildi.
Suyun Çelikhan içme su hattına eklenmesiyle düzenlenen törene, Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürü Beyhan İnce, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti ve stk yöneticileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, “İlçemiz için büyük bir problem olan içme suyu sorununu, inşallah bu proje ile ortadan kaldıracağız. Çok şükür harcadığımız emeğin karşılığını bu gün alıyoruz. Bu projenin devamı olan içme suyu şebeke değişikliği de en kısa zamanda bitirerek vatandaşlarımız için susuzluk sorununu tamamen çözeceğiz. Bu projenin her safhasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar ise Karmkuk içme suyu hattının hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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