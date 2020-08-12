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Çelikhan Kaymakamı Uçar köy ziyaretlerine başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, köy ziyaretlerine başladı.

Çelikhan Kaymakamı Uçar köy ziyaretlerine başladı

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, köy ziyaretlerine başladı. Geçtiğimiz günlerde Çelikhan’da göreve başlayan Kaymakam Necdet Uçar, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etmeye başladı.
Kaymakam Uçar, Gölbağı, Düzağaç, Bozgedik, Altıntaş ve Kalecil köylerini ziyaret ederek köy muhtarlarıyla ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.
Kaymakam Necdet Uçar, ilçedeki bütün köyleri ziyaret edeceklerini dile getirerek köylü vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm yollarına gideceklerini belirtti.

Çelikhan Kaymakamı Uçar köy ziyaretlerine başladı

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