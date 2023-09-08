Çelikhan’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremden dolayı Çelikhan ilçesinde de yine çok sayıda bina ağır hasar almıştı. Ağır hasarlı binaların yıkımına başlanılan Çelikhan ilçesinde Kaymakam Ali Cemal Altınöz, çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Altınsöz, yıkımlarla ilgili bilgiler alarak ilçe merkezinde ve Pınarbaşı beldesinde devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma işlerinin kısa sürede tamamlanması noktasında uyarılarda bulundu.



