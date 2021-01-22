YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Çelikhan’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Çelikhan’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

22.01.2021 22:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçe girişinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada Mehmet B.(52) idaresindeki 44 KH 935 Fiat marka hafif ticari araç ile Ahmet O.(44) idaresindeki 02 EH 836 plakalı Tofaş marka otomobil, çarpıştı.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçe girişinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada Mehmet B.(52) idaresindeki 44 KH 935 Fiat marka hafif ticari araç ile Ahmet O.(44) idaresindeki 02 EH 836 plakalı Tofaş marka otomobil, çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet B. (52), Ahmet O. (44) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yeşim Ş. (14) ve Handan E. (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
12:43
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Arzu Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Büşra Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Besni’de ‘Okulum temiz’ belgesi programı düzenlendi

Besni’de ‘Okulum temiz’ belgesi programı düzenlendi

Adıyaman’da 200 köy yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman’da 200 köy yolu ulaşıma kapandı

Kahta Gezici Kütüphanesine kitap desteği

Kahta Gezici Kütüphanesine kitap desteği

Akıllı baston görme engellilerin gözü olacak

Akıllı baston görme engellilerin gözü olacak

Adıyaman’da muhalefet partilerinden ortak deklarasyon

Adıyaman’da muhalefet partilerinden ortak deklarasyon

Başkan Dağtekin mazbatasını aldı

Başkan Dağtekin mazbatasını aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.