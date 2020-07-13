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Çelikhan’da zebra çatal kuyruklu kelebek görüldü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.07.2020 13:11 | Son Güncelleme

Türkiye’de çok az rastlanan zebra çatal kuyruklu kelebek Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde görüldü.Çelikhan ilçesi Yunus Emre Mahallesinde vatandaşlar tarafından görülen zebra çatal kuyruklu kelebeği cep telefonuyla görüntüledi.

Türkiye’de çok az rastlanan zebra çatal kuyruklu kelebek Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde görüldü.
Çelikhan ilçesi Yunus Emre Mahallesinde vatandaşlar tarafından görülen zebra çatal kuyruklu kelebeği cep telefonuyla görüntüledi. Sabah saatlerinde kaldırım üzerinde görülen zebra çatal kuyruk kelebeği vatandaşların ilgisini çekti.
Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında, Tennesse eyaletinde sıklıkla görülen zebra çatal kuyruklu kelebek olduğu ifade edildi.
Dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olarak gösterilen, siyah-beyaz çizgilerle kaplı üçgen şeklindeki kanatları ve kuyruğu ile büyük ilgi çeken kelebek, farklı yapısıyla görenlerin dikkatini çekti.

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