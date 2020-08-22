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Çelikhan’daki yangında ev tamamen yandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.Yangın, Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyündeki Aziz Danış’ın evinde meydana geldi.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.
Yangın, Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyündeki Aziz Danış’ın evinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çelikhan Belediyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Damı toprak, duvarları taş olan ev tamamen yanarken, yangında ev tamamen küle döndü. Yanan evin dam ve duvarları yıkıldı.
Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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