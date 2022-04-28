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Çelikler Holding, çalışanlarını ödüllendirdi

28.04.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çelikler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fadli Çelik: - "Köklü bir şirket olarak çalışanlarımızla güçlü bağlar kuruyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çelikler Holding tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği ve kıdem ödülleri töreninde, 5 yıl ve üzeri görev yapan çalışanlar plaketle onurlandırıldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen ödül töreni, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Fadli Çelik, Tahir Çelik ve Hasan Çelik, Çelikler Holding yöneticileri, çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çelikler Holding'in Ankara genelinde görev yapan tüm çalışanlarının bir araya geldiği ödül töreninde, 116 kıdemli personele kristal içinde özel lazer kesimli plaket verildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Çelikler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fadli Çelik, Çelikler Holding'e 45 yılın üzerinde hizmet veren personele sahip olduklarını belirterek, "Köklü bir şirket olarak çalışanlarımızla güçlü bağlar kuruyoruz." ifadesini kullandı.

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