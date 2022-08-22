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  4. Çelikler Holding'den Afşin Elbistan A Termik Santrali'ne ilişkin açıklama:

Çelikler Holding'den Afşin Elbistan A Termik Santrali'ne ilişkin açıklama:

22.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Grev ve iş bırakma söz konusu değildir. Temmuz ayında devletimizin yapmış olduğu yüzde 30 zam artışı doğrultusunda asgari ücretli ve daha üzeri maaş alan çalışma arkadaşlarımıza aynı oranda zam yaptık"

İSTANBUL (AA) - Çelikler Holding Afşin Elbistan A Termik Santrali'nden yapılan açıklamada, grev ve iş bırakmanın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Temmuz ayında devletimizin yapmış olduğu yüzde 30 zam artışı doğrultusunda asgari ücretli ve daha üzeri maaş alan çalışma arkadaşlarımıza aynı oranda zam yaptık." ifadeleri kullanıldı.

Çelikler Holding'den Afşin Elbistan A Termik Santrali'ne ilişkin son dönemde medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya ve yayın organlarında çıkan ve paylaşılan 'Maaş artışı isteyen işçiler mağdur ediliyor.' haberleri asılsızdır. Grev ve iş bırakma söz konusu değildir. Bizler temmuz ayında devletimizin yapmış olduğu yüzde zam artışı doğrultusunda asgari ücretli ve daha üzeri maaş alan çalışma arkadaşlarımıza aynı oranda zam yaptık. Bu nedenle hiçbir çalışanımız maddi ve manevi mağdur edilmemiştir."

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