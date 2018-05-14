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Celtics, Cavaliers'ı farklı geçti

NBA HABERLERİ  | 14.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

NBA Doğu Konferansı finali ilk maçında Celtics, sahasında Cavaliers'ı 25 sayı farkla 108-83 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Celtics, Cavaliers'ı farklı geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Doğu Konferansı finali ilk maçında Celtics, Cavaliers'ı farklı geçti Celtics, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçti. NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Cavaliers'ı ağırladığı karşılaşmaya hızlı başlayan Celtics, ilk çeyreğini 36-18 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 61-35 üstün gitti.

Cavaliers, üçüncü çeyrekte farkı düşürse de final periyoduna 78-64 önde giren Celtics, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 25 sayı farkla 108-83 galip ayrıldı. Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçen Boston Celtics'te Jaylen Brown 23 sayı, 8 ribaunt, Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaunt, Al Horford 20 sayı, 6 asist, 4 ribaunt ve Jayson Tatum 16 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Cleveland Cavaliers'ta Kevin Love'ın 17 sayı, 8 ribaunt ve LeBron James'in 15 sayı, 9 asist, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Serinin ikinci maçı da Celtics'in sahasında yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
NBA celtics cavaliers

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