Fenerbahçeli Archie Brown'dan Aston Villa öncesi dikkat çeken sözler! "Bir anda sihir yaratabilir"

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Aston Villa karşılaşması öncesinde The Sun'a konuştu. Villa Park'ın büyüdüğü yere yakın olduğunu belirten Brown, İngiltere Milli Takımı hedefinden Premier Lig ihtimaline ve takım arkadaşı Mason Greenwood'un yeteneklerine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜM SEVDİKLERİMİN TRİBÜNDE OLMASI ÇOK GÜZEL"

Villa Park'ın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Archie Brown, büyüdüğü bölgeye yakın bir statta oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. İngiliz futbolcu, sevdiklerinin karşılaşmayı tribünden takip edecek olmasından duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Villa Park, büyüdüğüm yere sadece 20 dakika uzaklıkta, bu yüzden tüm sevdiklerimin tribünde olması gerçekten çok güzel olacak. Umarım onlara güzel bir gösteri sunabilirim, onlara patlamış mısır getirmelerini söyleyeceğim!"

ARCHIE BROWN'DAN PREMIER LİG MESAJI

İngiltere'de futbolun gelişimini yakından takip ettiğini ifade eden Brown, gelecekte Premier Lig'de oynama ihtimaline de kapıyı kapatmadı. İngiliz futbolcu, kariyerinin ilerleyen dönemlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Premier Lig'de oynayan arkadaşlarım var. Ve tabii ki, bu lig dünyanın en iyi ligi olmasa da en iyilerinden biri. Ben bir İngilizim, bu yüzden gelişmeleri her zaman takip ediyorum. Bence gelecekte doğru kulüp ve doğru an gelirse, ne olacağını kimse bilemez."

"İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYACAĞIM"

Şampiyonlar Ligi seviyesinde göstereceği performansın milli takım hedefi açısından önemli olduğunu vurgulayan Archie Brown, İngiltere formasını giymek istediğini açıkça dile getirdi. Bunun için çalışmayı sürdürmesi gerektiğini belirten futbolcu, hedefiyle ilgili şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesidir. Eğer o seviyede performans göstermeyi başarabilirsem, umarım bu, milli takım teknik direktörlerine 'evet, bu oyuncu milli takım için oynamaya hazır' mesajını verir. Kendime ve yapabileceklerime inanıyorum. Sadece performansımı sürdürmem gerekiyor."

Başarının temelinde sahadaki performansın bulunduğunu ifade eden Brown, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futboldan ne isterseniz isteyin, ister milli takıma seçilmek olsun, ister başka bir şey, tek cevap iyi oynamaktır. Futbolun zirvesi, ülkenizi temsil etmektir. Önümde çok çalışmam gereken yol var ve Allah'ın izniyle, eninde sonunda oraya ulaşacağım."

MASON GREENWOOD'A ÖVGÜ: "BİR ANDA SİHİR YARATABİLİR"

Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Mason Greenwood hakkında da konuşan Archie Brown, İngiliz futbolcunun özel yeteneklerine dikkat çekti. İkili arasında genç yaşlardan gelen bir rekabet bulunduğunu belirten Brown, Greenwood'un maçın gidişatını tek bir hareketle değiştirebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

"Mason'a karşı oynayarak büyüdüm. Ben Derby'de, o ise Manchester United'da oynadı. Yaklaşık 15 yaşından bu yana birbirimize karşı oynuyorduk."

Takım içindeki uyuma da değinen Brown, Greenwood'un kalitesini şu sözlerle anlattı:

"O, inanılmaz bir oyuncu. Bence herkes onun kalitesini biliyor ve buraya geldiği anda bunu hemen gördük. O, yoktan bir şeyler yaratabilen bir oyuncu. Bu tür oyunculara pek rastlanmıyor. Maç içinde sessiz kaldığınızda ve çok pozisyon üretemediğinizde, bir anda sihir yaratabilir."

Brown'ın açıklamaları, Aston Villa karşılaşması öncesinde hem kişisel hedeflerini hem de Fenerbahçe'nin hücum gücüne duyduğu güveni ortaya koydu.