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  4. Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği olağan kongresi

Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği olağan kongresi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği’nin olağan kongresinde Başkanı Mehmet Taş güven tazeledi.Emek Mahallesi’nde bulunan dernek binasında yapılan kongrede açılış gündeminin ardından Yönetim ve Denetim kurullarının raporları okunup ibra edildi.

Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği’nin olağan kongresinde Başkanı Mehmet Taş güven tazeledi.
Emek Mahallesi’nde bulunan dernek binasında yapılan kongrede açılış gündeminin ardından Yönetim ve Denetim kurullarının raporları okunup ibra edildi. Seçime tek listeyle girildi. Yönetim ve Denetim kurulları üyeleri okundu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Kongrede; Mehmet Taş, Eskişehir’de yaşayan Çevre ve Köyleri Derneği Başkanı olarak tekrar seçilerek güven tazeledi.
Başkan Taş, yeniden seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ‘’Bir yıl içerisinde Eskişehir’de yaşayan 783 hasta ziyareti yaptık. Sivrihisar - Çeltik arasında asfalt yolun yapılmasında öncülük ettik. Eskişehir’de dernek olarak sayısız hizmetlerimiz oldu. İlerleyen günlerde de Eskişehir’de önemli projelerimizi hayata geçireceğiz’’ dedi.
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: Mehmet Taş, Mehmet Derya Deniz Demir, Ali Biricik, Hüseyin Dede ve Musa Dağhan, Denetleme Kurulu asil üyeliklerine ise Eyyüp Yılmaz, Seydi Şener ve Muammer Demir seçildiler.

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