YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Çeltik’te "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı

Çeltik’te "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı

KONYA HABERLERİ  | 22.12.2020 14:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Çeltik ilçesinde Covid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı.İlçede Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine ilçe genelinde bulaş riskini en aza indirmek, sosyal farkındalık oluşturmak, vatandaşları bilinçlendirmek, maske-mesafe-temizlik kurallarına dikkat çekmek ve evde kalmayı toplumsal olarak teşvik etmek amacıyla proje başlatıldı.

Çeltik’te "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı

Konya’nın Çeltik ilçesinde Covid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı.
İlçede Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine ilçe genelinde bulaş riskini en aza indirmek, sosyal farkındalık oluşturmak, vatandaşları bilinçlendirmek, maske-mesafe-temizlik kurallarına dikkat çekmek ve evde kalmayı toplumsal olarak teşvik etmek amacıyla proje başlatıldı. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran tarafından Covid-19 bulaşmış kişilere, temaslılara ve ilçe esnafına mektup yazarak pandemi kurallarına dikkat edilmesini ve vatandaşların mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve evde kalmayı toplumsal olarak teşvik amacıyla "Mektubunu aldım evimdeyim" sloganıyla kaleme alınan mektuplar, geçmiş olsun temennileri ile dağıtıldı. Her hasta, temaslı ve esnafın isimlerine özel hazırlanan mektuplarda; Devlet Millet el ele bu zorlu süreci atlatmayı birlikte başaracağız mesajı verildi.

Çeltik’te

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
12:54
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Karatay Eczanesi
Karatay
Begüm Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Murat Eczanesi
Selcuklu
Yeni Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.