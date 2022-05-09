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Cem Belevi İrem Derici'yi yine aldattı! İrem Derici'nin paylaşımı olay oldu

09.05.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici çok aşık olduğunu her fırsatta söylediği Cem Belevi tarafından yine aldatıldığı iddiasıyla gündeme geldi. İrem Derici kendisini Nergis Nesrullayeva ile aldatan Cem Belevi'ye sosyal medyadan ağır sözler söyledi. Belevi'nin daha önce de Bircan Bali ile Derici'yi aldattığı iddia edilmişti.

Cem Belevi İrem Derici'yi yine aldattı! İrem Derici'nin paylaşımı olay oldu

İrem Derici aşkta yine aradığını bulamadı. Cem Belevi'ye aşkını her fırsatta dile getiren ve son olarak Armağan Çağlayan'a katılarak "Gururumu bile kaybetmiş durumdayım" diyen Derici bir şans daha verdiği Belevi tarafından iddialara göre yine aldatıldı.

Belevi’nin, İrem Derici ile birlikteyken manken Nergis Nesrullayeva ile de aşk yaşadığı iddia edildi. Popbizde'nin iddiasına göre; bunu öğrenen Derici, Cem Belevi’yi terk etti.

Cem Belevi'nin Nergis Nesrullayeva ile İrem Derici'yi aldattığı iddia edildi! Nergis Nesrullayeva bakın kim çıktıCem Belevi'nin Nergis Nesrullayeva ile İrem Derici'yi aldattığı iddia edildi! Nergis Nesrullayeva bakın kim çıktı

Derici bununla da kalmadı sosyal medya hesabından ağır sözler söyledi. İrem Derici'nin “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” sözleriyle olay oldu.

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Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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