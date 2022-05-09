Cem Belevi'nin Nergis Nesrullayeva ile İrem Derici'yi aldattığı iddia edildi! Nergis Nesrullayeva bakın kim çıktı

Cem Belevi ve İrem Derici yine ayrıldı. Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Nergis Nesrullayeva kimdir?

Nergis Nesrullayeva Best Model yarışmasına katıldı. Pandemi döneminde oyunculuk eğitimi alan Nergis Nesrullayeva’nın ‘İşte Benim Stilim’ yarışmacısı olduğu ortaya çıktı.

NERGİS NESRULLAYEVA KİMDİR?

Nergis Nesrullayeva Moskova doğumlu. 07.10.1997 tarihinde doğan Nergis Nesrullayeva, genç modellerden biridir. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Nergis Nesrullayeva, Best Model yarışmasında da yer almıştı.

Nergis Nesrullayeva, Afili Aşk ve Yasak Elma gibi dizilerde rol aldı.



