YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak

Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak

19.05.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağında Barselona'da piste çıkacak.

Türkiye'nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda serinin dördüncü yarışı için Barselona'da hafta sonunda Çek Charouz takımıyla mücadele edecek. Ay-yıldızlı sporcu, TSİ 19.30'da sıralama turlarına çıkacak.

Cem Bölükbaşı, ilk yarışına 21 Mayıs Cumartesi TSİ 18.40'ta sprint yarışı ile başlayacak ve 22 Mayıs Pazar 12.35'te ana yarışla hafta sonunu tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Bölükbaşı, "Formula 2’ye sezon başında başarılı bir başlangıç yaptık. Devamında aksilikler olsa da şimdi 4. raunta en iyi şekilde hazırım. Bir an önce direksiyon başına geçip, elimden gelenin en iyisini göstermek için sabırsızlanıyorum. Formula 2’de her yarış yeni bir deneyim. Takvime son olarak Le Castellet de eklendi. Barselona pistiyle birlikte önümde 11 yarış var. Her yeni yarışta hedefim bir öncekinin üzerine koyarak ilerlemek." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Yarış, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden olduKahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Huzurevinde tanışıp evlendilerHuzurevinde tanışıp evlendiler

Ankara Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:07
Yatsı
21:44
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.