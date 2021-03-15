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Cem Karaca’nın mezarı neden açıldı? Cem Karaca ne zaman ve neden öldü? Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca kimdir?

15.03.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Cem Karaca’nın mezarı neden açıldı? Cem Karaca ne zaman ve neden öldü? Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca kimdir?

Başarılı rock sanatçısı Cem Karaca, 2004 senesinde kalp ve solunum yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetmişti. 2006 yılında ise eşi İlkim Karaca’nın talebi ile mezarı açılmış ve DNA testi için doku örneği alınmıştı. İlkim Karaca’nın bu talebinden sonra Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ise İlkim Karaca’ya hakaret davası açmıştı.

Anadolu Rock türünün kurucularından olan Cem Karaca, birçok grupla çalışmış ve güçlü bir rock kültü yaratılmasının ise öncüsü olmuştur. İlkim Karaca, Cem Karaca’nın ölmeden önceki son eşidir. Emrah Karaca ise, üçüncü evliliğini yaptığı Feride Balkan ile olan ilişkisinden dünyaya gelen çocuğudur.

CEM KARACA’NIN MEZARI NEDEN AÇILDI?

Cem Karaca, 2004 senesinde kalp ve solunum yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetmişti. Daha sonra eşi İlkim Karaca, 2006 yılında Cem Karaca’nın mezarının açılması ve DNA dokusu alınması talebi ile gündeme gelmişti. İlkim Karaca, çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu Cem Karaca’nın kısır kaldığını ve resmiyette çocuğu olan Emrah Karaca’nın onun çocuğu olmadığını iddia etmişti.

İlkim Karaca’nın bu talebi doğrultusunda mahkeme kararı ile Cem Karaca’nın mezarı açılmış ve DNA testi için doku örneği alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda ise Emrah Karaca’nın Cem Karaca’nın oğlu olduğu tespit edilmiş ve Emrah Karaca tarafından İlkim Karaca’ya hakaret davası açılmıştı. Emrah Karaca ise açtığı bu hakaret davasını kazanmıştı.

ilkim karaca

İLKİM KARACA KİMDİR?

Cem Karaca’nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca, 1960 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu. Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen İlkim Karaca, kendi yazdığı şiirlerinden bazılarını bestelemiştir. İstanbul Radyosu’nda Cem Vakfı kurucularından, İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo’da işe başlamıştır. Başından üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı. O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarına katıldı.

ilkm cm

CEM KARACA KİMDİR?

Muhtar Cem Karaca 5 Nisan 1945’de Ìstanbul’da dünyaya geldi. Profesyonel müzik hayatının ilk dönemlerinde Rock n Roll tarzı çalışmalarıyla bilinen Cem Karaca 1963 senesine doğru “Dinamitler” adı altında arkadaşları ile kurduğu grupla sahne almaya başladı. Müzikten kopmak istemeyen Cem Karaca 1964 yılında “Cem Karaca – Jaguarlar” grubunu kurdu. 1967 – 1969 yılları arasında Apaslar grubu, Hürriyet gazetesinin düzenlediği altın mikrofon yarışmasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Apsalar’ı Kardaşlar grubu izledi. Kardaşlar Dadaloğlu çalışmasıyla büyük başarı elde etti. Kardaşlar grubundan ayrılan Karaca, Moğollar grubu ile çalışmalarını sürdürdü. Moğollar grubunun dağılması Cem Karaca’nın Dervişan grubunu kurmasına yol açtı.

1990 ve 1992 yıllarında Yiyin Efendiler ve Nerede Kalmıştık albümleriyle müzik hayatını sürdürdü. 1997 yılında Ağır Roman’ ın film müziği “Resimdeki Gözyaşları” Cem Karaca’yı yeniden popular yaptı. 1999 yılında “Bindik Bir Alamete…” albümünü çıkaran Cem Karaca, Kahpe Bizans filmi için 3 parça kaydedip filmde de küçük bir rol aldı. 2000’li yıllarda şiir çalışmaları ve Barış Manço’nun grubu Kurtalan Ekspres ile sahne aldı.

cem karaca

Mayıs 2001'de ise Barış Manço'nun ölümü ile vokalistsiz kalan Kurtalan Ekspres ile beraber çalmaya başladı. 2002'de Yol Arkadaşları adlı grubu kurup yine onlarla sahne aldı. Ölümünden önce kaydettiği son şarkılar ancak ölümünden kısa süre sonra yayınlandı.

Mayıs 2005 tarihinde, ölümünden 10 gün önce (2004) Mahsun Kırmızıgül ile kaydettiği "Hayat Ne Garip?", Kırmızıgül'ün Sarı Sarı albümünde yayınlandı. Karaca ve Kırmızıgül'ün stüdyodaki görüntülerinden oluşan bir klip yayınlandı.

Albümler

  • 1974: Cem Karaca'nın Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Ferdy Klein'a Teşekkürleriyle (Yavuz LP 1006)
  • 1977: Yoksulluk Kader Olamaz (Yavuz LP 1021)
  • 1980: Hasret (Türküola 1289)
  • 1982: Bekle Beni (Türküola)
  • 1984: Die Kanaken (Plane RC 0972-88375/76)
  • 1987: Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar (Emre 569)
  • 1988: Töre (Emre HE 579)
  • 1990: Yiyin Efendiler (Özbir 032)
  • 1992: Nerde Kalmıştık? (Marşandiz 083)
  • 1999: Bindik Bir Alamete... (Major Müzik 21550)
  • 2007: Püsküllü Moruk (Destur 001)

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Cem Karaca
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