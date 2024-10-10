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  4. Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanamıştı! Sabaha kadar hastanede kaldı... Eşi Seda Öğretir açıkladı: 'Beyin kanaması şüphesi...'

Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanamıştı! Sabaha kadar hastanede kaldı... Eşi Seda Öğretir açıkladı: 'Beyin kanaması şüphesi...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.10.2024 15:15
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Esra Erol bazı günler programı kapatırken ATV Ana Haber'e bağlanıyor ve Cem Öğretir'den günün başlıklarını öğreniyordu. Dün akşam Cem Öğretir canlı yayında tam haber başlıklarını açıklarken bir anda burnu kanadı. Canlı yayındaki bu anlar büyük paniğe neden oldu ve Öğretir, Ana Haber bültenini de sunamadı. Cem Öğretir'in sağlık durumu hakkında beklenen açıklama eşi Seda Öğretir'den geldi.

Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanamıştı! Sabaha kadar hastanede kaldı... Eşi Seda Öğretir açıkladı: 'Beyin kanaması şüphesi...'

Esra Erol kendi programının sonunda ATV Ana Haber'e bağlanıyor ve Cem Öğretir'den günün haber başlıklarını öğreniyordu. Dün akşamki canlı yayında korku dolu anlar yaşandı.

Ünlü spiker Cem Öğretir haber başlıklarını aktarırken bir anda burnu kanadı ve ne yapacağını şaşırdı. Cem Öğretir canlı yayındaki bu rahatsızlığının ardından ATV Ana Haber'i de sunamadı. Öğretir'in yerine ekrana çıkan Özlem Aktay "Cem Öğretir küçük bir rahatsızlık geçirdiği için yayında değil ama durumu gayet iyi" açıklamasını yaptı.

Cem Öğretir'in sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilirken eşi Seda Öğretir'den beklenen açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seda Öğretir şu açıklamayı yaptı;

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EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

''Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak…

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Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi. Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek görülürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem’i tanıyorum ilk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında da burnunun aktığını sanmış. Merak eden herkese çok teşekkür ederim...''

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atv Esra Erol haber
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