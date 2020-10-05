Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu! Ünlü isim ilk kez konuştu!

2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine giren 61 yaşındaki Cem Özer’in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşmaları ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer kendisi gibi evli olan ve Almanya’da yaşayan bir takipçisiyle sosyal medya üzerinden flörtleştiğini itiraf etti. Özer’in sözleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
Ünlü televizyoncu, sunucu ve yazar Cem Özer 2017 yılında Pınar Dura ile yaptığı evliliğin sonrasında adeta inzivaya çekilmişti. Televizyon ekranından uzak kalmayı seçen Cem Özer ve takipçisinin mesajları ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programına konuşarak Cem Özer’le mesajlaşmalarını paylaşan kadın takipçi tacize uğradığını iddia etti.
Beyaz TV’ye konuşan kadın takipçi, “ Ben Almanya’da yaşayan bir gurbetçiyim. Bir ünlü tarafından tacize uğradım. Uygun olmayan resimler, fotoğraflar ve videolar atıldı. Bu Türkiye’nin ilk showmani ve evli bir insan. Monica Belluci’ye benziyorsunuz diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Uygun olmayan resimler attı ve sapık sapık konuşmalar yaptı. Ben de bunu başka kadınlara yapmasın diye konuşmaya karar verdim. Başka kadınlara da yaptığını düşünüyorum. O yüzden bu sapıklığı kamuoyuna bildirmek istiyorum” dedi.
Takipçisinin Seren Serengil’e ulaşmasından sonra özel görüntüleri ifşa edilen Cem Özer programa telefonla katılarak açıklama yaptı. Takipçisiyle 11 yıl önce Almanya turnesi sırasında tanıştıklarını söyleyen Özer taciz iddialarını reddetti. Ünlü sanatçı yaşanan olaylar için, “Bundan 11 sene önce Almanya turnesinde bir geceliğine bu kadınla birlikte olduk. Sonra başka bir şehre gittim. Bundan 6-7 sene önce bu kadın sosyal medyadan tekrar beni buldu. Tekrar benimle flörtleşmeye başladı. Sosyal medyadan sevişmeye başladık” ifadelerini kullandı.
Kadının evli olduğunu sonradan öğrendiğinin altını çizen Özer, “Bu kadının evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Beni aramaya başlayınca her yerden engelledim. Pandemi döneminde beni yeniden yalvar yakar sosyal medyadan aradı. 35 dakika canlı görüşme var. Kendisini taciz ettiğini düşündüğü bir insanla neden 35 dakika kameralı görüşür?” dedi.
Taciz iddialarının doğru olmadığının altını çizen Özer karısından ve sevenlerinden özür dilemeyi ihmal etmedi. Özer, “Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor ” diye konuştu.
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