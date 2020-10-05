Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu! Ünlü isim ilk kez konuştu!

2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine giren 61 yaşındaki Cem Özer’in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşmaları ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer kendisi gibi evli olan ve Almanya’da yaşayan bir takipçisiyle sosyal medya üzerinden flörtleştiğini itiraf etti. Özer’in sözleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

'SAPIK SAPIK KONUŞMALAR YAPTI'

Ünlü televizyoncu, sunucu ve yazar Cem Özer 2017 yılında Pınar Dura ile yaptığı evliliğin sonrasında adeta inzivaya çekilmişti. Televizyon ekranından uzak kalmayı seçen Cem Özer ve takipçisinin mesajları ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programına konuşarak Cem Özer’le mesajlaşmalarını paylaşan kadın takipçi tacize uğradığını iddia etti.

Beyaz TV’ye konuşan kadın takipçi, “ Ben Almanya’da yaşayan bir gurbetçiyim. Bir ünlü tarafından tacize uğradım. Uygun olmayan resimler, fotoğraflar ve videolar atıldı. Bu Türkiye’nin ilk showmani ve evli bir insan. Monica Belluci’ye benziyorsunuz diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Uygun olmayan resimler attı ve sapık sapık konuşmalar yaptı. Ben de bunu başka kadınlara yapmasın diye konuşmaya karar verdim. Başka kadınlara da yaptığını düşünüyorum. O yüzden bu sapıklığı kamuoyuna bildirmek istiyorum” dedi.