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  4. Cem Yılmaz'dan Witcher sürprizi! Sosyal medyaya damga vurdu

Cem Yılmaz'dan Witcher sürprizi! Sosyal medyaya damga vurdu

27.12.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus' popüler yayın platformu Netflix'e geliyor. Ünlü ismin gösterisi için yapılan tanıtımda The Witcher sürprizi ise izleyicileri şaşırttı.

Türkiye'nin en popüler isimlerinden birisi olan Cem Yılmaz'ın son stand-up şovu yılbaşında Netflix'e geliyor. Bugün Netlix'te şovun tanıtım videosu paylaşıldı.

Paylaşılan videoda Cem Yılmaz, Netflix'in sevilen dizisi The Witcher'ın ana karakteri Geralt'ın kostümüyle dikkat çekiyor. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz'ın son dönemde canlı olarak da oynadığı Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisi, Netflix'in duyurusuna göre 31 Aralık'ta Netflix'e geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix The Witcher dizisi Cem Yılmaz
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