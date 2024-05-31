Cem Yılmaz o fiyatlara isyan etti: "Ülke mi kuracaksın birikmişlerle"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz göndermeli paylaşımları ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

CMXXIV ile sahnelere dönüş yapan ünlü komedyen, sahnelerinde de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Her paylaşımı ve her açıklaması uzun süre gündemde gelen Cem Yılmaz bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

"DEPODA TUTSAN BU KADAR PARA ETMEZ"

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımla saat kayışı ardiye fiyatlarına isyan etti. Yılmaz, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Saat kayışı geliyor, gümrük 113 lira Ardiye 5000 TL... Hayırlı işler ardiye! Bilmediğimiz yeni bir ülke mi kuracaksın birikmişlerle? Saat kayışı ya 112 yıl depoda tutsan bu kadar para tutmaz... Yazacağım bunu köşemde!"









