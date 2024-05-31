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Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! O anlar izleyenleri şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.05.2024 16:28
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Seçim kombini ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hatice son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik düzenleme çalışmalarına tepki göstermesiyle adından söz ettiriyordu. Bir programa katılan Hatice, bu kez canlı yayında havladı.

Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! O anlar izleyenleri şaşırttı

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, bu defa açıklamalarıyla dikkat çekti.

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hatice'nin açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sokak hayvanları yasasına tepki gösteren Hatice şunları ifade etti:

"Hayvanların sonuna kadar arkasındayım. Ben nasıl dikkat çekebilirim dedim. Nasıl her yerde keşfete düşebilirim dedim bunu sağlamaya çalıştım ve bu aklıma geldi. Yine yaparım bak mesela benim köpeğim havlamıyor" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hatice daha sonra çok güzel taklit yaptığını söylerken canlı yayında havlamaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Şarkıcı Hatice'nin 1 hafta öncede bir kafede köpek taklidi yapıp bir çocuğun elinden yemek yediği anları paylaşmıştı. Hatice videosunda, sokak hayvanları yasasına tepki göstermeyi amaçlamıştı.

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Hatice
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