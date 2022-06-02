Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin kanka çıktı! Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya yorumu

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin bir davette bir araya geldi. İkilinin davetteki samimi halleri ve fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu. Muhabirler Kerem Bürsin'e davet çıkışı "Cem Yılmaz ile pişti oldunuz" deyince ünlü oyuncu şaştı kaldı.

TV100'de yer alan görüntülerde Kerem Bürsin ve Cem Yılmaz'ın selamlaşması dikkat çekti. İkili tüm gece ortak arkadaşlarıyla birlikte eğlendi ve beraber selfie bile çekti.

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Bürsin, Cem Yılmaz'la pişti oldukları sorusuyla ilgili "Cem abiyle pişti mi olduk? Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Aramızda pişti olacak bir sıkıntımız yok. Serenay'la olan meseleden kaç sene geçti" dedi.

Aracındaki oyuncu Sümeyra Koç'un sorulmasıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Hanımefendinin eşi var isterseniz eşiyle de konuşun. Arkadaşlar lütfen. Arabada menajerim var ve onun oyuncusu. Sümeyra evli biri o yüzden boş yere spekülasyon yapmayın" diyerek tepki gösterdi.



