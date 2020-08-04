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Cemil Baba Caddesi yenileniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi’ndeki Cemil Baba Caddesi’nde devam eden asfalt, kaldırım ve kavşak yenileme çalışmalarını inceledi.İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu incelemede Başkan Yalçın, Talas’ın ana arterlerinden Cemil Baba Caddesi’nin yenilenmesinin ardından ulaşımın daha hızlı, güvenli ve rahat olacağını söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi’ndeki Cemil Baba Caddesi’nde devam eden asfalt, kaldırım ve kavşak yenileme çalışmalarını inceledi.
İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu incelemede Başkan Yalçın, Talas’ın ana arterlerinden Cemil Baba Caddesi’nin yenilenmesinin ardından ulaşımın daha hızlı, güvenli ve rahat olacağını söyledi. Bin 150 metre uzunluğundaki caddeye 2 bin 510 ton asfalt serileceğini ve 5 bin 500 metrekare yaya yolu yapılacağını kaydeden Başkan Yalçın, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için de 2 bin 300 metre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacağını ifade etti. Çalışmalara Talas Belediyesi’nin yanı sıra KASKİ, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi gibi altyapı kuruluşlarıyla birlikte toplam 90 personelin katıldığını belirten Başkan Yalçın, işlerin süratli bir şekilde tamamlanarak yolun trafiğe açılacağını söyledi. Başkan Yalçın, çalışmalar sırasında karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Yalçın ayrıca çalışanlara ve çevredeki vatandaşlara dondurma ile tatlı ikramında bulundu.
Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri ve esnaflar da Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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