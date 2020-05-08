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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde online dersler sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs nedeni ile evinde kalan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığı için online dersleri devam ettiriyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi korona virüs nedeniyle eğitimlerine ara verdi.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde online dersler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs nedeni ile evinde kalan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığı için online dersleri devam ettiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi korona virüs nedeniyle eğitimlerine ara verdi. Salgından dolayı evlerinde kalan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine bu kapsamda internet üzerinden dersler yapılıyor. Derslerde yiyecek içecek atölyesi öğretmeni kısır, ekmek ve benzeri hamur işleri yapıp, özel öğrencilerin evlerinde aileleri ile birlikte güzel zaman geçirmesini sağlıyor. Özel öğrencilerin beden sağlığı için spor atölyesi öğretmeni eşliğinde de spor yapılıyor.
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin diğer eğitim atölye öğretmenleri evde uyarlamaları için öğrenciler ile tek tek görüşüyor. Öğretmenler tarafından tek tek aranan özel öğrencilerin gün içerisinde neler yaptığına dair değerlendirmesi alınıyor. Öğrencilere evde eğitici, öğretici faaliyetlere yönlendirilip aileleri ile faydalı vakit geçirmesini sağlanıyor. Evlerinden çıkamayan çocukların bu süreci evlerinde en sağlıklı şekilde atlatabilmesi için psikolog eşliğinde özel görüşmeler yapılıyor ve çocuklara psikolojik destek veriliyor.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde online dersler sürüyor

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Cankatar Eczanesi
Darica
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Seymen Eczanesi
Golcuk
Ezgi Eczanesi
Derince
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
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