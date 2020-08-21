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Çemişgezek Uzungöl’de alt yapı çalışması

TUNCELİ HABERLERİ  | 21.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde çevre ve insan sağlığına zarar veren atık su problemi için çalışma başlatıldı.Çemişgezek ilçesindeki görevine yakın zaman içerisinde başlayan Kaymakam Mehmet Güder, Uzungöl köyünde çevreye ve insan sağlığına ciddi zarar veren atık su probleminin çözümü için çalışma başlattı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde çevre ve insan sağlığına zarar veren atık su problemi için çalışma başlatıldı.

Çemişgezek ilçesindeki görevine yakın zaman içerisinde başlayan Kaymakam Mehmet Güder, Uzungöl köyünde çevreye ve insan sağlığına ciddi zarar veren atık su probleminin çözümü için çalışma başlattı. Vatandaşların sorunlarını değerlendirmeyi sürdüren Kaymakam Güder, başlattığı çalışmayı yerinde inceledi. Ardından vatandaşlarla bir araya gelen Güder, köyün diğer sorunlarını değerlendirdi.
Vatandaşları artış gösteren Covid-19 salgınına karşıda uyaran Kaymakam Mehmet Güder, “Amacımız ilçemizi önce tanıyıp sonra sorunlarını çözmek değil. İlçeyi hem tanıyıp, hem de zaman kaybetmeden geniş zamana yaymadan sorunları bir an evvel çözümü kavuşturma noktasında çaba içerisindeyiz” dedi.

Köylerinin büyük bir sorununun ortadan kalkacağını aktaran köy Muhtarı Hüseyin Koçer, “Sağ olsun ilçemize yeni atanan kaymakamımızın hizmeti, köyümüze kendisinden önce geldi. Köyümüzün atık su şebekesi çevre insan sağlığına zarar verecek durumdaydı. Sorunumuz çok şükür çözüme kavuşuyor” diye konuştu.

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