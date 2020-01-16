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  4. Çemişgezek’te öğrencilere karne öncesi kitap hediyesi

Çemişgezek’te öğrencilere karne öncesi kitap hediyesi

TUNCELİ HABERLERİ  | 16.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde 340 ilk ve ortaokul öğrencisine karne tatili öncesinde kitap hediye edildi.Başkent Çemişgezekliler Derneği aracılığıyla,yarı yıl tatili öncesi ilçedeki ilkokul ve ortaokul da eğitim ve öğretim gören 340 öğrenciye roman ve hikaye kitapları gönderildi.

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde 340 ilk ve ortaokul öğrencisine karne tatili öncesinde kitap hediye edildi.
Başkent Çemişgezekliler Derneği aracılığıyla,yarı yıl tatili öncesi ilçedeki ilkokul ve ortaokul da eğitim ve öğretim gören 340 öğrenciye roman ve hikaye kitapları gönderildi. İşadamları Tuncer ve Metin Yeğen ile hayırsever Songül Dede’nin gönderdiği kitaplar ilçedeki öğrencilere teker teker dağıtıldı.Kitapları alan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi.
Karne öncesi hediye edilen kitapların son derece anlamlı olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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