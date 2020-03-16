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Cenaze defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri

ANKARA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Vatandaşlarımızın sağlığını koruma kapsamında, kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olan vatandaşlarımızın istekleri dahilinde, cenazeleri vakit namazı beklenmeksizin kıldırılarak defnedilecektir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olanların istekleri dahilinde, cenazelerin vakit namazı beklenmeden defnedileceğini belirtti.

Yavaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, vatandaşları toplum sağlığı için gerekli tedbirleri almaya ve kalabalık yerlerde bulunmamaya davet ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın sağlığını koruma kapsamında, kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olan vatandaşlarımızın istekleri dahilinde, cenazeleri vakit namazı beklenmeksizin kıldırılarak defnedilecektir."

Büyükşehir Belediyesi ayrıca virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında taziye çadırı hizmetine ara verdi.

Başkent Tiyatroları da mart ayı içerisindeki prömiyerlerinin ertelendiğini duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cenaze Kovid-19 yeni tip koronavirüs

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