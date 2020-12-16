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Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı

TOKAT HABERLERİ  | 16.12.2020 15:08 | Son Güncelleme

Korona virüse yenik düşen kadının cenazesine katılmak üzere İstanbul’dan yolca çıkan aile trafik kazasında ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Reşadiye ilçesi Darıdere köyü yakınlarında meydana geldi.

Korona virüse yenik düşen kadının cenazesine katılmak üzere İstanbul’dan yolca çıkan aile trafik kazasında ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Reşadiye ilçesi Darıdere köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz A idaresindeki 34 HD 8813 plakalı Hyundai marka otomobil yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan sürücü ile birlikte 2 çocuk yara almadan kurtulurken Perihan G. ile Meryem A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araç kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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