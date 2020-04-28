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Çene şekli güzelliği etkiliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 28.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Çene şekli güzelliği etkiliyor

Doç.Dr. Karaca Başaran, çene şeklinin güzelliği etkilediğini söyledi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Çene alt yüzün en önemli estetik komponentidir. Burunla birlikte tüm yüzün şekil ve profilini belirler. Yaşlanma ile birlikte kemik yoğunluğu azalır, yüzdeki yumuşak doku desteği zayıflayarak çenenin yavaş yavaş gerilemesine neden olur. Bu ise daha küçük veya “zayıf” çenenin ortaya çıkması ile sonuçlanır. Zayıf çene burun ve üst dişlerin daha belirgin gözükmesine, çene ve boyut hattının ise belirsizleşmesine neden olabilir. Çene implantı cerrahisi çenenin boyut ve yönelimini arttırarak veya değiştirerek bu problemleri ortadan kaldırmanın bir yoludur. Çene büyütme veya mentoplasti olarak da bilinen çene implantı çene ve gıdık hattını güçlendirmek için yapılır. Böylece bu yapılar simetrik ve yüzün geri kalanı ile orantılı hale getiriler. Çene implantının amacı çene ve yüzün geri kalanı arasında daha iyi bir denge yaratarak hastanın profilini iyileştirmektir” dedi.
Çene gelişimi iyi olmayan kadın ve erkeklerin çene implantı cerrahisi için mükemmel aday olduklarını kaydeden Dr. Başaran, “Küçülen çene yüz profilinin dengesini bozar ve eğer burun büyükse bu dengesizlik daha belirgin hale gelir çünkü çene daha da küçük gözükür. İyi gelişmemiş çenenin nedeni altta yatan boyun yapılarının hacimli olmasına bağlı olabilir, bu şekilde çene altında dolgunluk hissi olur, çene hattının belirginliği azalır ve sahte bir tombul yüz görünümü olur. Çene implantı tek başına yapılabileceği gibi başka yüz cerrahileri ile birlikte de yapılabilir ve yüzün tümden güzelleşmesinde yardımcı olan en etkili prosedürlerden bir tanesidir” açıklamalarında bulundu.

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