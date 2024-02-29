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Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında görüntülendi

AA AA
29.02.2024 15:15
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Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.

Yaban hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı Munzur Dağları'nda, ender görülen çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, görüntü yönetmeni Alperen Demirbaş tarafından dronla kayda alındı.

Dağın karlı zirvesine tırmanan keçilerin, doğal ortamlarında yiyecek arayışı görüntülerde yer aldı.

Kayıtlarda, yörede "Şamua" olarak da bilinen sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin dronu fark edince kaçması yer alıyor.

Görüntüleri kayıt altına alan Alperen Demirbaş, AA muhabirine, Erzincan'ın yaban hayatı popülasyonu bakımından zengin olduğunu söyledi.

Arkadaşları ile doğal yaşamı gözlemlemek için Munzur Dağları'na çıktıklarını aktaran Demirbaş, "Doğal yaşamın görüntülenmesi bizlere farklı bir deneyim kazandırdı. Yaban hayvanlarını onları rahatsız etmeden doğal yaşam alanlarında kayıt altına aldık. Doğa tutkunlarını ve fotoğraf severlerini bu zenginliği görmeleri için buraya davet ediyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Munzur Dağları dron şamua

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