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Çengelköy Börekçisi Dilbağı; "Lokanta Nevnihal’de dünya gastronomisine imza atmayı hedefliyoruz"

ADANA HABERLERİ  | 04.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Adana başta olmak üzere Türkiye’nin önemli şehirlerinde frençayzing ağı oluşturmaya hazırlanan Çengelköy Börekçisi’nin sahibi Bülent Dilbağı, Çengelköy’de hizmete sundukları Lokanta Nevnihal markası ile dünya gastronomisine imza atmayı planladıklarını söyledi.Topraktan Masaya sloganı ile faaliyete geçirdikleri Lokanta Nevnihal’in Türk gastronomisinde ilk coğrafi işaretli lokanta olma ünvanına sahip olduğuna dikkat çeken Bülent Dilbağı, hedeflerinin dünya gastronomisine imza atmak olduğunu açıkladı.Doğal tarım ürünlerini ve coğrafi işaretli yerel malzemeleri lezzet temelinde baş role koyarak topraktan masaya konseptini özel reçetelerle Çengelköy Rasathane’deki Lokanta Nevnihal’de hayata geçirdiklerini anlatan Dilbağı, "Modern ve yöresel tariflerin bir araya gelerek farklı sunum ve pişirme teknikleri kullanarak hazırladığımız sağlıklı beslenme trendlerini Anadolu lezzetleriyle harmanlayarak Türkiye’nin 7 bölgesini baz alarak 1 yıl boyunca her ay şehirler arası lezzet rotası çizeceğiz.

Adana başta olmak üzere Türkiye’nin önemli şehirlerinde frençayzing ağı oluşturmaya hazırlanan Çengelköy Börekçisi’nin sahibi Bülent Dilbağı, Çengelköy’de hizmete sundukları Lokanta Nevnihal markası ile dünya gastronomisine imza atmayı planladıklarını söyledi.
Topraktan Masaya sloganı ile faaliyete geçirdikleri Lokanta Nevnihal’in Türk gastronomisinde ilk coğrafi işaretli lokanta olma ünvanına sahip olduğuna dikkat çeken Bülent Dilbağı, hedeflerinin dünya gastronomisine imza atmak olduğunu açıkladı.
Doğal tarım ürünlerini ve coğrafi işaretli yerel malzemeleri lezzet temelinde baş role koyarak topraktan masaya konseptini özel reçetelerle Çengelköy Rasathane’deki Lokanta Nevnihal’de hayata geçirdiklerini anlatan Dilbağı, "Modern ve yöresel tariflerin bir araya gelerek farklı sunum ve pişirme teknikleri kullanarak hazırladığımız sağlıklı beslenme trendlerini Anadolu lezzetleriyle harmanlayarak Türkiye’nin 7 bölgesini baz alarak 1 yıl boyunca her ay şehirler arası lezzet rotası çizeceğiz. Bu sayede her ay menüsünü değiştiren tek lokanda olacağız" diye konuştu.
Nevnihal olarak güneşin, toprağın ve yağmurun dengesi ile, özgün mevsiminde yetişen, doğal meyve, sebze, et ve süt ürünleri mutfaktan eksik etmeyerek özel bir beslenme modeli oluşturduklarını anlatan Dilbağı, "Ünlü Şef Rafet İnce’nin özel yorumlarıyla Anadolu’daki köylüden aldığımız 2 bin 850 farklı yerel ürün ile Lokanta Nevnihal’in yemeklerine lezzet katıyor. Çengelköy Konağı, Osmanlı döneminde de bostan olarak kullanılan bahçesi, günümüzün modern çizgileri ile birleştirilerek hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan doğal tarımı destekleyecek şekilde topraktan masaya Anadolu yemeklerini en iyi şekilde barındırıyor. Lokanta Nevnihal bostanında gezen tavuk, dağ keçisi, bıldırcın, sülün gibi av ve kümes hayvanları da yer alıyor. Böylece doğal tarım destekli sabah kahvaltılarında, bostanımızdan toplanan yumurtalar sebze ve meyvelerin tazeliği, misafirlerimize Anadolu tadında yemekler tattırmak sunumları ile dünya gastronomisine imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

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