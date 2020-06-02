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Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

OSMANİYE HABERLERİ  | 02.06.2020 09:08 | Son Güncelleme

İstanbul’un meşhur Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal’in sahibi Bülent Dilbağı, korona sürecince vatandaşın talep ve beklentilerini dikkate alarak servis etmeye başladıkları donuk çiğ börek servisinin yoğun ilgi gördüğünü ve süreci en az hasarla atlatmalarını sağladığını söyledi.Pandemi döneminin başlarında sektörde çok ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Dilbağı, “Paket olarak biraz daha satış yapabileceğimizi düşünüyorduk.

İstanbul’un meşhur Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal’in sahibi Bülent Dilbağı, korona sürecince vatandaşın talep ve beklentilerini dikkate alarak servis etmeye başladıkları donuk çiğ börek servisinin yoğun ilgi gördüğünü ve süreci en az hasarla atlatmalarını sağladığını söyledi.
Pandemi döneminin başlarında sektörde çok ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Dilbağı, “Paket olarak biraz daha satış yapabileceğimizi düşünüyorduk. Kamuoyunda oluşan algı yüzünden paketlerde de ilk zamanlarda sıkıntı yaşandı. Daha sonra bunu bir nebze aştık. Sıcak ürün sattığımız, 180 dereceye virüsün yaşamayacağını anlattık. Daha sonra baktık herkes marketten alıp evde ekmeğini, böreğini kendi yapıyor. Biz de bunu nasıl fırsata çevirebilir, bu sürece dahil olabiliriz diye düşündük. Elle açılmış, pişmemiş donuk börekleri -18 derecede servis yapmaya çalıştık. Bu da çok talep gördü. Açıkçası korona sürecinde deyim yerindeyse imdadımıza yetişmiş oldu. İnsanlar bu ürüne daha fazla güvendiler. Alıp kendi evlerinde istedikleri saatte pişirip servis ettiler. Biz de hemen bunu yakın satış hedeflerimiz arasına aldık. Kendi bayilerimiz dışında otel, kafe ve pastanelere de servis etmeye başladık. Çok olumlu geri dönüşler alınca korona sürecinden sonra da bu şekilde satışlarımıza devam etme kararı aldık”

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