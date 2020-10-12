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Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 12.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarını (ERMEK) ziyaret etti.KUDAKA 2020 yılı SOGEP kapsamında desteklenen “Erzincan Tekstil Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi” projesinin imza töreni sonrası Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşlik ettiği ziyarette, Cengerli Kilimi ve yöresel değerlerin yaşatılması ve uluslararası alanda duyurulması için istişarelerde bulunuldu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarını (ERMEK) ziyaret etti.
KUDAKA 2020 yılı SOGEP kapsamında desteklenen “Erzincan Tekstil Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi” projesinin imza töreni sonrası Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşlik ettiği ziyarette, Cengerli Kilimi ve yöresel değerlerin yaşatılması ve uluslararası alanda duyurulması için istişarelerde bulunuldu. Yapılan istişareler kapsamında, Erzincan özelinde üretilen ve tarihi bir geçmişi olan Cengerli Kiliminin coğrafi işaretinin alınması ve el emeği ile üretilen ürünlerin pazarlamasının internet alanına da girmesi gerekliliği üzerinde mutabık kalınarak bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.
Selçuklu döneminde Erzincan’a yerleşen Oğuz boylarının kültürel mirası olan Cengerli Kilimi yerel aktörlerin imkânlarıyla yaşatılmaya çalışılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) kursiyerler eliyle aslına uygun yöntemlerle ve tarihi figürler kullanılarak günümüzde de Cengerli Kilimi dokunmaktadır.
Erzincan’da işsizliğin azaltılması ve yöresel ürünlerin yaşatılması amacıyla kurslar düzenleyip özellikle kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışının sağlanması için faaliyet gösteren ERMEK’te Cengerli Kiliminin yanı sıra dekoratif tablo, çelik kalem bakır işlemesi, iğne oyası gibi yöresel el yapımı ürünlere de değer katılmaktadır.
Ziyaretin sonunda Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’e günün anısına dekoratif bir tablo hediye etti.

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