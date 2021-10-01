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Cengiz Holding, Azerbaycan'daki üç bölgede maden arayacak

01.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz: - "17 yıldır son teknolojileri kullanarak, en verimli şekilde madencilik alanında üretimimizi sürdürüyoruz. Şimdi bu tecrübemizi kardeş Azerbaycan’a aktarmak en büyük dileğimiz"

İSTANBUL (AA) - Cengiz Holding, yurt dışı yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, Azerbaycan'daki üç bölgede maden arama çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

Cengiz Holding açıklamasına göre şirket, madencilik sektöründe yurt içi ve yurt dışında kazanmış olduğu tecrübeyi kardeş ülke Azerbaycan'a taşıyor.

Qaşqaçay ve Elbeydaş'ta bakır, Ağduzdağ’da ise altın madeni arama faaliyetleri yürütecek olan Cengiz Holding, sondaj faaliyetleri ile tespit edeceği yeraltı zenginliklerini Azerbaycan ekonomisine kazandırırken, bölgesel istihdama da önemli katkıda bulunacak.

Bakü'de düzenlenen törende maden arama ve işletme yetkisi Cengiz Holding'e verilirken törene, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, geçen yıl 27 Eylül'de işgale karşı başlayan ve Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşta canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'in sözlerini anımsatan Cengiz, "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla Azerbaycan’ın ekonomisine güç katmak için çalışacaklarını ifade etti.

Cengiz, şunları kaydetti:

"Türkiye’de Eti Bakır ve Eti Alüminyum’a ait üç ayrı üretim tesisi ve madenlerimizle, ülkemizin madencilik alanında en büyük şirketlerinden biriyiz. Yılda 100 bin ton katot bakır, 80 bin ton alüminyum, 2 bin 500 ton kobalt üretiyoruz. İki tesisimiz de madenden son ürüne kadar üretim yapan kendi alanlarındaki tek tesis olma özelliği taşıyor. 17 yıldır son teknolojileri kullanarak, en verimli şekilde madencilik alanında üretimimizi sürdürüyoruz. Şimdi bu tecrübemizi kardeş Azerbaycan’a aktarmak en büyük dileğimiz.

Arama faaliyetlerine başlanacak üç madenin ikisinin Karabağ'da olması bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Savaştan çıkmış bu bölgelerin gelişimine katkıda bulunma hedefi, bizim için büyük motivasyon kaynağı olacak. Sondaj çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda yapacağımız yeni yatırımla Azerbaycan ekonomisine ve istihdamına katkı sağlarken iki ülkenin sarsılmaz birlikteliğini de perçinlemiş olacağız."

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