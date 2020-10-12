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Cengiz Topel İlkokulu’nun hibe başarısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Cengiz Topel İlkokulu’nun da aralarında bulunduğu Portekiz, Letonya, Bulgaristan, Yunanistan ve İspanya’dan okulların yer aldığı “Think And Create Your Own Hobbies” isimli KA 229 okul ortaklığı projesinin, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilmeye hak kazandığı belirtildi.Eskişehir’de hibe almaya hak kazanan 3 ilkokuldan biri olan Cengiz Topel İlkokulunda iki yıl boyunca devam edecek olan projede öğrenciler ortak ülkelerdeki akranlarıyla bir araya gelerek kendi hobilerini tasarlama, uygulama ve yaygınlaştırma imkanı bulacak.Proje kapsamında Eskişehir’e ait el sanatlarının da proje ortağı ülkelere tanıtma imkanı ortaya çıkarken öğrenciler de farklı ülkelerin el sanatlarını yerinde görme ve tanıma imkanı bulacaklar.

Cengiz Topel İlkokulu’nun da aralarında bulunduğu Portekiz, Letonya, Bulgaristan, Yunanistan ve İspanya’dan okulların yer aldığı “Think And Create Your Own Hobbies” isimli KA 229 okul ortaklığı projesinin, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilmeye hak kazandığı belirtildi.
Eskişehir’de hibe almaya hak kazanan 3 ilkokuldan biri olan Cengiz Topel İlkokulunda iki yıl boyunca devam edecek olan projede öğrenciler ortak ülkelerdeki akranlarıyla bir araya gelerek kendi hobilerini tasarlama, uygulama ve yaygınlaştırma imkanı bulacak.
Proje kapsamında Eskişehir’e ait el sanatlarının da proje ortağı ülkelere tanıtma imkanı ortaya çıkarken öğrenciler de farklı ülkelerin el sanatlarını yerinde görme ve tanıma imkanı bulacaklar. Proje çalışmalarını okul öğretmenlerinden Volkan Kaplaner, Elif Canko, Emel Özgül, Nurhan Çınar’ın yürüttüğü kaydedildi.

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