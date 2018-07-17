Cengiz Ünder: Benim için Emre Belözoğlu Türk tarihinin en büyük oyuncusudur!

Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Roma takımına transfer olan ve burada gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Cengiz Ünder, yeni sezon öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Dünya Kupası'na katılmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten Cengiz Ünder, "Dünya Kupasına gidemediğim için haliyle çok üzüldüm. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyordum. Benim en büyük hayalimden biri orasıydı. Maalesef bunu başarmadık inşallah ileriki dönemlerde en büyük hayallerimden birini gerçekleştirerek, Dünya kupasına gitmek istiyorum" dedi.

"GEÇEN SENENİN ÜZERİNE ÇIKMAM LAZIM"

Geçtiğimiz sezon İtalya'da en genç oyuncu seçilmesiyle ilgili görüşlerini belirten Cengiz Ünder, "Geldiğim ilk senede bunu başarmak benim için gurur verici bir şey. Bu sene daha iyi olmalıyım ki geçen sene de hatırlansın. Gelecek sezonda hedefim daha yüksek. Geçen sene attığım 8 golün üzerine çıkmam lazım. Beklentilerin yüksek olduğunun biliyorum. Bu sene de çok iyi işler yapacağıma inanıyorum. Lige tamamen alıştım ve en iyisini yapacağıma inanıyorum. Verona maçına kadar golüm yoktu. Verona karşılaşmasından 4-5 maç önce bir röportajda ilk golümü attığım zaman devamı gelecektir demiştim. İlk golümü attıktan sonra hiç durmadım ve atmaya devam ettim. Benim için o zamanlar çok güzel geçti. Her hafta gol atıyordum. Umarım bu sene daha iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.