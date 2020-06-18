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Cengiz Ünder'e Manchester United talip oldu

İTALYA HABERLERİ  | 18.06.2020 18:41 | Son Güncelleme

Manchester United'ın Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i istediği iddia edildi. Corriere dello Sport gazetesi, İngiliz ekibinin genç oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Manchester United'ın bir çok ismi transfer etmek istediği İngiliz basınında yer aldı. İngiliz ekibiyle ilgili iddialardan biri de İtalya'dan geldi. Corriere dello Sport gazetesi, Kırmızı Şeytanlar'ın Cengiz Ünder'i transfer etmek istediği yazdı.

Habere göre Manchester United, Borussia Dortmund'un 125 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Jadon Sancho'nun fiyatını düşürmeye çalışıyor. Alman ekibi ise bu isteğe mesafeli. Kırmızı Şeytanlar da Sancho'nun alternatiflerinden biri olarak Cengiz Ünder'i belirledi ve bu transfer için 30 milyon Euro ödemeye hazır.

Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin düşük olması transfer olasılığını artırırken; United, Roma'nın sahibi James Pallotta'nın danışmanlığını yapan Tottenham eski sportif direktörü Franco Baldini'den de Milli futbolcu için olumlu referans aldı.

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon İtalyan ekibiyle 20 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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